Помогите пожалуйста надо написать к это задачке краткую запись!!!!!!!!!!!!!!!!!! в выставке приняли участие 16 художников каждый выставил 6 картин все картины разместили в трёх залах в каждом зале одинаковое число картин сколь...

Математика
Помогите пожалуйста надо написать к это задачке краткую запись!!!!!!!!!!!!!!!!!! в выставке приняли участие 16 художников каждый выставил 6 картин все картины разместили в трёх залах в каждом зале одинаковое число картин сколько картин в одном зале?помогите с краткой записью пожалуйста.Спасибо
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ДАНО Х = 16 чел - участников К = 6 шт - картин каждый N = 3 шт - число залов. НАЙТИ n = ? РЕШЕНИЕ n = Х*К : N = 16*6/3 = 32 шт в зале - ОТВЕТ
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Помогите пожалуйста!)) по 3 предложения на каждое Время (Етістік)
Ответить
Окружающий мир
Почему в подзолистые почвы нужно вносить удобрения
Ответить
Математика
Помогите 6 класс ^-^ Верно ли высказывание: 1.Сумма одной второй и двух третьих ме??ьше единицы. 2.Разность одной второй и одной пятой боль...
Ответить
Русский язык
Из пред­ло­же­ний 18—21 вы­пи­ши­те слово, в ко­то­ром пра­во­пи­са­ние при­став­ки за­ви­сит от глу­хо­сти – звон­ко­сти по­сле­ду­ю­ще­го со­глас...
Ответить
Английский язык
Помогите пожалуйста нужно ставить в этот текст слова,которые находятся внизу
Ответить