Помогите пожалуйста надо написать к это задачке краткую запись!!!!!!!!!!!!!!!!!! в выставке приняли участие 16 художников каждый выставил 6 картин все картины разместили в трёх залах в каждом зале одинаковое число картин сколь...
Математика
Помогите пожалуйста надо написать к это задачке краткую запись!!!!!!!!!!!!!!!!!! в выставке приняли участие 16 художников каждый выставил 6 картин все картины разместили в трёх залах в каждом зале одинаковое число картин сколько картин в одном зале?помогите с краткой записью пожалуйста.Спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ДАНО Х = 16 чел - участников К = 6 шт - картин каждый N = 3 шт - число залов. НАЙТИ n = ? РЕШЕНИЕ n = Х*К : N = 16*6/3 = 32 шт в зале - ОТВЕТ
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