Помогите пожалуйста надо написать к это задачке краткую запись!!!!!!!!!!!!!!!!!! в выставке приняли участие 16 художников каждый выставил 6 картин все картины разместили в трёх залах в каждом зале одинаковое число картин сколь...

Математика

Помогите пожалуйста надо написать к это задачке краткую запись!!!!!!!!!!!!!!!!!! в выставке приняли участие 16 художников каждый выставил 6 картин все картины разместили в трёх залах в каждом зале одинаковое число картин сколько картин в одном зале?помогите с краткой записью пожалуйста.Спасибо

Автор: Гость