Помогите пожалуйста!)) по 3 предложения на каждое Время (Етістік)
Қазақ тiлi
Помогите пожалуйста!)) по 3 предложения на каждое Время (Етістік)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наст.вр: мен сабақ оқып отырмын. прош.вр: кеше ол менің үйімде болды. будщ.вр: Біз ертен Алматыға барамыз.
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