Почему в подзолистые почвы нужно вносить удобрения

Окружающий мир
Почему в подзолистые почвы нужно вносить удобрения
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чтоб земля была мягкая
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