Перевод срочноо!!!! Привет ребята! Вы любите играть в футбол? Если да, то этот конкурс для вас. Вы должны показать как можно больше трюков с футбольным мечом. Вы можете использовать новейший мяч от Nike. Видео и свои данные в...
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Перевод срочноо!!!! Привет ребята! Вы любите играть в футбол? Если да, то этот конкурс для вас. Вы должны показать как можно больше трюков с футбольным мечом. Вы можете использовать новейший мяч от Nike. Видео и свои данные вы можете оставить на сайте (я вставлю). главный приз встреча с футбольным клубом "Барселона". спасибо за ранее!!
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