Дано круглое ожерелье, состоящее из камней красного и черного цвета. Сколькими сп??собами его можно разрезать на две (непрерывные) части так, чтобы выполнялись одновременно три условия: обе части состояли из одинакового количе...

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Информатика
Дано круглое ожерелье, состоящее из камней красного и черного цвета. Сколькими сп??собами его можно разрезать на две (непрерывные) части так, чтобы выполнялись одновременно три условия: обе части состояли из одинакового количества камней количество красных камней в обеих частях было одинаковым количество черных камней в обеих частях было одинаковым
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)ожерелье умножить камней красного цвета а потом чёрного и потом ответ
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