Дано: треугольник АВС, АВ =ВС, угол А=1,5 угла В. Найдите: угол А, угол В и угол С

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Т.к. треугольник равнобедренный, угол А = углу С . Пусть угол В - х градусов, тогда угол А и угол С по 1,5х градусов. Сумма углов в треугольнике = 180 градусов х+1,5х+1,5х=180 4х=180 х=180:4 х=45 градусов угол В 1,5*45= 67,5 углы А и С