Назовите названия главных государств ,образовавшихся после распада державы Алек??андра Македонского
История
Назовите названия главных государств ,образовавшихся после распада державы Алек??андра Македонского
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Самые крупные: Македонское царство,Сирийское царство, Египетское царство. Меньшие: Пергамское царство, Фракия, Эпир, Бактрийское царство. Империя Маурьев (в Индии)
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