Помогите! Срочно нужно!! Как вы понимаете утверждение " Незнание законов не освобождает от ответственности"? Справедливо ли это, по вашему мнению? P.S.Дайте развернутый ответ.

Обществознание
Помогите! Срочно нужно!! Как вы понимаете утверждение " Незнание законов не освобождает от ответственности"? Справедливо ли это, по вашему мнению? P.S.Дайте развернутый ответ.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ: Если вы не знаете законов, это не значит , то что вы будете освобождены от наказания, если нарушили закон
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