Напиши небольшое сочинение о своем посещении зоопарка

Гость: Гость:

Мы очень долго собирались пойти в зоопарк. Но природа откладывала эту возможность из-за частых дождей. И вот настал отличный весенний денек. Взяв с собой кое-какую подкормку для животных, мы отправились. Не только мне,но и моим любимым родителям было интересно посмотреть на экзотиных животных. Первое,что мы увидели, были белые Амурские тигры. Вот это красота! В соседнем вольере обитали медведи. Бурые медведи,которых можно встретить в лесу,хоть и не часто. В маленьком водоёме купались милые утята. Наше путешествие продолжалось...Подходя к каждой клетке с птицами и рептилиями, рыбами и различными зверями, мы читали короткий рассказ о них. Мы делали много фотографий . И сейчас,сидя всей семьёй у камина,просматриваем эти фото. Это был чудесный день!