Как осуществляется гуморальная регуляция желудочного сокоотделения?

Биология
Как осуществляется гуморальная регуляция желудочного сокоотделения?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гуморальная регуляция осуществляется через жидкие среды организма с помощью гормонов, выделяемых клетками, органами, тканями.
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