Как осуществляется гуморальная регуляция желудочного сокоотделения?
Биология
Как осуществляется гуморальная регуляция желудочного сокоотделения?
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Гуморальная регуляция осуществляется через жидкие среды организма с помощью гормонов, выделяемых клетками, органами, тканями.
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