Сколько будет досок в кубе,если доска 150 на 50 длинна 6 метров пожалуйста помогите!

Алгебра
Сколько будет досок в кубе,если доска 150 на 50 длинна 6 метров пожалуйста помогите!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
150мм=0,15м 50мм=0,05м объем одной доски 0,15м*0,05м*6м=0,045м³ в 1м³ находится 1/0,045=22,22222=22,(22) доски
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