Сколько будет досок в кубе,если доска 150 на 50 длинна 6 метров пожалуйста помогите!
Алгебра
Сколько будет досок в кубе,если доска 150 на 50 длинна 6 метров пожалуйста помогите!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
150мм=0,15м 50мм=0,05м объем одной доски 0,15м*0,05м*6м=0,045м³ в 1м³ находится 1/0,045=22,22222=22,(22) доски
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Защитники багратионовых (Семеновских) флешей прославились а) в Синопском сражен??и б) в Бородинском сражении в) при обороне Севастополя г) ...
История
Русский язык
Математика