Защитники багратионовых (Семеновских) флешей прославились а) в Синопском сражен??и б) в Бородинском сражении в) при обороне Севастополя г) при обороне Шипкинского перевала

История

Защитники багратионовых (Семеновских) флешей прославились а) в Синопском сражен??и б) в Бородинском сражении в) при обороне Севастополя г) при обороне Шипкинского перевала

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