Защитники багратионовых (Семеновских) флешей прославились а) в Синопском сражен??и б) в Бородинском сражении в) при обороне Севастополя г) при обороне Шипкинского перевала
История
Защитники багратионовых (Семеновских) флешей прославились а) в Синопском сражен??и б) в Бородинском сражении в) при обороне Севастополя г) при обороне Шипкинского перевала
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ. б) в Бородинском сражении
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