ДАЮ 15 БАЛЛОВПо горизонтальной дороге навстречу друг другу движутся два автомобиля со скоростями 10 м/с и 20 м/с. Определите кинетическую энергию первого автомобиля в А)системе отсчета, связанной со вторым автомобилем. В)В С...

Физика

ДАЮ 15 БАЛЛОВПо горизонтальной дороге навстречу друг другу движутся два автомобиля со скоростями 10 м/с и 20 м/с. Определите кинетическую энергию первого автомобиля в А)системе отсчета, связанной со вторым автомобилем. В)В СИСТЕМЕ ОТСЧЕТА СВЧЯЗАННОЙ С ЗЕМЛЕЁ

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