ДАЮ 15 БАЛЛОВПо горизонтальной дороге навстречу друг другу движутся два автомобиля со скоростями 10 м/с и 20 м/с. Определите кинетическую энергию первого автомобиля в А)системе отсчета, связанной со вторым автомобилем. В)В С...

Физика
ДАЮ 15 БАЛЛОВПо горизонтальной дороге навстречу друг другу движутся два автомобиля со скоростями 10 м/с и 20 м/с. Определите кинетическую энергию первого автомобиля в А)системе отсчета, связанной со вторым автомобилем. В)В СИСТЕМЕ ОТСЧЕТА СВЧЯЗАННОЙ С ЗЕМЛЕЁ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В системе отсчета связанной со вторым автомобилем V первого  v12 = v1+v2 = 10+20 = 30 м/с Кинетическая энергия первого автомобиля в системе отсчета, связанной со вторым автомобилем.  Eк = m1*(V12)^2/2 =  10^3 *30^2 /2 = 450 000 Дж
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