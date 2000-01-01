Что означает слово коч

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Что означает слово коч
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Koç Holding — крупнейший частный финансово-промышленный конгломерат Турции, принадлежит влиятельной семье Коч. Основан в1926 году. Входит в список Forbes Global 2000, штаб-квартира расположена в Стамбуле. В 1993 году семья Коч открыла в стамбульском районе Сарыер частный университет Коч[en]. По состоянию на 2015 год оборот Koç Holding составлял 31,371 млрд долл., активы — 27,4 млрд долл., рыночная стоимость — 12,6 млрд долл., прибыль — 1,24 млрд долл., в компании работало 81 тыс. сотрудников. Основные сферы деятельности: автомобильная промышленность, производство бытовой электротехники, пищевых продуктов, розничная торговля, энергетика, финансовые услуги, туризм, строительство и информационные технологии[1].
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