4 758 036-50 854,2 666 990 000-89 607 778 решить столбиком

Математика
4 758 036-50 854,2 666 990 000-89 607 778 решить столбиком
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4 707 182-это первый, 2 577 382 222-это второй, кто вам такие числа напридумывал? 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Доказать тождество (a+b)(a²-b²)=(a-b)(a+b)
Ответить
Математика
AM — медиана треугольника ABC. Найдите величину угла ACB (в градусах) треугольника, ес??и MAB=70, AMC=140∘
Ответить
Физика
2.В двух сосудах находятся два разных газа. Давления газов одинаковы, а отношения средних квадратичных скоростей v1 /v2 =4. Каково отношение плотно...
Ответить
Обществознание
Обьясните пословицу "Уговор дороже денег"
Ответить
Физика
ДАБ 15 БАЛЛОВ ПАССАЖИР МАССОЙ 70 КГ СИДИТ В КРЕСЛЕ САМОЛЕТА ЛЕТЯЩЕГО СО СКОРОСТЬЮ 720 КМ/Ч НАЙДИТЕ КИНЕТИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ ПАСАЖИРА 1)В СИСТЕМЕ ОТСЧ...
Ответить