Дано целое число. Определить сколько в нем цифр 5. Написать программу в Паскаль А??С
Информатика
Дано целое число. Определить сколько в нем цифр 5. Написать программу в Паскаль А??С
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Var ch, k: integer; begin k:=0; readln(ch); while ch>0 do begin If ch mod 10 = 5 then k:=k+1; ch:=ch div 10; end; writeln(k); end.
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