Дано угол 1+ угол 2=180 градусов, угол 3=50 гр. Найти угол 4
Геометрия
Дано угол 1+ угол 2=180 градусов, угол 3=50 гр. Найти угол 4
Ответ(ы):
Гость:
3 и 4- внутренние односторонние углы, их сумма равна 180°. Угол4=180°-50°=130°
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