Решите пожалуйста по быстрее:Длина отрезка 168см. Он разделён на 3 отрезка. Второй о??резок длиннее 1 в 3 раза, а третий отрезок в 4 раза. Найди длину каждого отрезка.
Математика
Решите пожалуйста по быстрее:Длина отрезка 168см. Он разделён на 3 отрезка. Второй о??резок длиннее 1 в 3 раза, а третий отрезок в 4 раза. Найди длину каждого отрезка.
Ответ(ы):
Гость:
Пусть первый отрезок - Х Соответственно второй - 3•Х Третий - 4•Х Составим и решим уравнение: Х + 3Х + 4Х = 168 8Х=168 Х=21см 21см это длина первого отрезка По условию: 21•3= 63см второй отрезок 21•4=84см третий отрезок
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