Решите пожалуйста по быстрее:Длина отрезка 168см. Он разделён на 3 отрезка. Второй о??резок длиннее 1 в 3 раза, а третий отрезок в 4 раза. Найди длину каждого отрезка.

Математика

Решите пожалуйста по быстрее:Длина отрезка 168см. Он разделён на 3 отрезка. Второй о??резок длиннее 1 в 3 раза, а третий отрезок в 4 раза. Найди длину каждого отрезка.

Автор: Гость