Помогите правильно перевести предложения, пожалуйста Когда они плыли вниз по реке, они увидели остров. Лена подмела пол в выходные. Лена подметала пол с 11 до 12 в воскресенье.

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Помогите правильно перевести предложения, пожалуйста Когда они плыли вниз по реке, они увидели остров. Лена подмела пол в выходные. Лена подметала пол с 11 до 12 в воскресенье.

Автор: Гость