Помогите правильно перевести предложения, пожалуйста Когда они плыли вниз по реке, они увидели остров. Лена подмела пол в выходные. Лена подметала пол с 11 до 12 в воскресенье.

Английский язык
Помогите правильно перевести предложения, пожалуйста Когда они плыли вниз по реке, они увидели остров. Лена подмела пол в выходные. Лена подметала пол с 11 до 12 в воскресенье.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Пожалуйста с решением срочно
Ответить
Русский язык
Составить текст на тему ветер 5 - 7 предложений с причастными оборотами и прилагательн
Ответить
Химия
Мне лень думать, понимаете... Пожалуйста, помогите, буду очень рада и благодарна))) Задание таково: Вычислите массу оксида серы (|V), в которо...
Ответить
Русский язык
Напишите пожалуйста сочинение 10-15 предложений.По картине К. Ф. Юон «Русская зима. Лигачёво» Заранее спасибо)
Ответить
География
Граница между бассейнами называется
Ответить