Помогите правильно перевести предложения, пожалуйста Когда они плыли вниз по реке, они увидели остров. Лена подмела пол в выходные. Лена подметала пол с 11 до 12 в воскресенье.
Английский язык
Помогите правильно перевести предложения, пожалуйста Когда они плыли вниз по реке, они увидели остров. Лена подмела пол в выходные. Лена подметала пол с 11 до 12 в воскресенье.
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Русский язык
Химия
Мне лень думать, понимаете... Пожалуйста, помогите, буду очень рада и благодарна))) Задание таково: Вычислите массу оксида серы (|V), в которо...
Русский язык
Напишите пожалуйста сочинение 10-15 предложений.По картине К. Ф. Юон «Русская зима. Лигачёво» Заранее спасибо)
География