Напишите пожалуйста сочинение 10-15 предложений.По картине К. Ф. Юон «Русская зима. Лигачёво» Заранее спасибо)

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Константин Федорович Юон - замечательный русский художник, картины которого поражают нас своим великолепием, красотой , очарованием и серебристо-жемчужным колоритом цветов. Ему удается писать настолько обворожительные полотна, что глядя на них, у зрителя дух захватывает! Смотря на картину К. Ф. Юона "Русская зима. Лигачево", мы видим, что художник с чуткостью описал зиму села Лигачево, с какой точностью он передал нам всю завораживающую красоту природы. Аж в глазах рябит, когда смотришь на такой насыщенный жемчужно-белый колорит красок! На переднем плане стоят величественные, все засыпанные в снегу деревья - великаны, упирающиеся своими кронами в небо. Сразу бросается в глаза серебристое пушистое полотно, прикрывающее совершенно все вокруг. А вот и ребятишки, любящие погулять в такое обворожительное время года. Кто катается на санках, кто гуляет с собакой, а кто просто играет в снежки - все наслаждаются великолепием русской природы. Глядя на панно, ты попадаешь в сказку, и уже трудно оторвать глаз от замечательного полотна. Мне эта картина очень понравилась. Она с такой точностью пронизана всей сказочной красотой зимы, что оставляет неизгладимое впечатление от ее просмотра.