Помогите написать сочинение о лучшем друге.Помогите пожалуйста

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Наверное каждый задумывался кто такой лучший друг и сколько их может быть. У всех есть отношения с людьми например первая ступень это знакомые. вторая - друзья, ну а третья - лучшие друзья. У всех разное мнение, но сегодня мы разделим отношения именно так. Как я считаю лучший друг может быть только один. Это не тот человек который дарит тебе подарки или угощает в кафе, это не тот кто помогает решать алгебру, это не тот с кем у вас общие интересы, это тот, с кем тебе комфортно находиться. Ваши мамы могут быть не знакомы, но главное что тебе комфортно. Ты можешь понять его с полуслова. Он вторая частичка тебя. Вы можете отличаться внешне, по национальности да почему угодно, но главное что вы как инь-янь. А теперь вдумайтесь и найдите в голове у себя такого человека и сделайте выводы