Было 30 улей по 36 кг мёда и 20 улей по 42 кг мёда сколько всего мёда было
Математика
Было 30 улей по 36 кг мёда и 20 улей по 42 кг мёда сколько всего мёда было
Ответ(ы):
Гость:
30*36=1080 20*42=840 1080+840=1920 Ответ:1920 кг всего.
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