У спекотну погоду поту виділяється більше,ніж сечі,а в холодному-навпаки.Як можна пояснити таку закономірність?
Биология
У спекотну погоду поту виділяється більше,ніж сечі,а в холодному-навпаки.Як можна пояснити таку закономірність?
Ответ(ы):
Гость:
Организм так борется с жарой. Чтобы не было перенагревания организма.
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