Сколько букв и звуков в слове вечер
Русский язык
Сколько букв и звуков в слове вечер
Ответ(ы):
Гость:
5 букв и 5 звука в слове вечер
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