Мальчики решили посадить деревья около школы.в руках у Саши и Даниила 11 саженцев,у Саши и Эмиля 12 саженцев,у Даниила и Эмиля 13 саженцев.сколько деревьев посадят школьники?

Математика

Мальчики решили посадить деревья около школы.в руках у Саши и Даниила 11 саженцев,у Саши и Эмиля 12 саженцев,у Даниила и Эмиля 13 саженцев.сколько деревьев посадят школьники?

Автор: Гость