Мальчики решили посадить деревья около школы.в руках у Саши и Даниила 11 саженцев,у Саши и Эмиля 12 саженцев,у Даниила и Эмиля 13 саженцев.сколько деревьев посадят школьники?
Математика
Мальчики решили посадить деревья около школы.в руках у Саши и Даниила 11 саженцев,у Саши и Эмиля 12 саженцев,у Даниила и Эмиля 13 саженцев.сколько деревьев посадят школьники?
Ответ(ы):
Гость:
Пусть у Эмиля 7 саженцев , тогда 13-7 = 6 саженцев у Данила , тогда 11-6=5 у Саши 5+6+7=18 саженцев посадят
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