Упростите выражение 5/12а +3/4а- 1/2

Математика
Упростите выражение 5/12а +3/4а- 1/2
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
5/12а и 3/4а приводим к общему знаменателю 12; получается 5/12а+ 9/12а-1/2; теперь складываем все подобные слагаемые и получаем 14/12а-1/2. только не забудь выделить целую часть и сократить.
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