Для ремонта квартиры купили 8 рулонов обоев длинной по 10м 50 см.Осталось одна четвё??тая часть рулонов.сколько осталось метров обоев?
Математика
Для ремонта квартиры купили 8 рулонов обоев длинной по 10м 50 см.Осталось одна четвё??тая часть рулонов.сколько осталось метров обоев?
Ответ(ы):
Гость:
1 м= 100 см ⇒ 10м 50см=1 050 см 1) 1 050·8=8 400 (см) или 84 (м) - обоев всего. 2) (м) - обоев истратили. 3) 84-63=21 (м) - обоев осталось.II способ:примем общее количество обоев за 1 целое 1) (часть) - обоев осталась. 2) (рулона) - обоев осталось. 1 м= 100 см ⇒ 10м 50см=1 050 см 3) 2·1 050=2 100 (см) или 21 (м) - обоев осталось.III способ:1) (рулонов) - обоев истратили. 2) 8-6=2 (рулонов) - обоев осталось. 1 м= 100 см ⇒ 10м 50см=1 050 см 3) 2·1 050=2 100 (см) или 21 (м) - обоев осталось. Ответ: остался 21 метр обоев.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Машина шла до остановки 5ч со скоростью72км\ч.росли этого ей осталось проехать вдвое меньше путь,на который она потратила3ч.С какой скоростью ехала...
Математика
У Пифагора спросили-сколько у вас учеников?Он ответил-половина моих учеников изучают математику,четверть-природоведение,1/7 проводят время в раздум...
История