Для ремонта квартиры купили 8 рулонов обоев длинной по 10м 50 см.Осталось одна четвё??тая часть рулонов.сколько осталось метров обоев?

Математика
Для ремонта квартиры купили 8 рулонов обоев длинной по 10м 50 см.Осталось одна четвё??тая часть рулонов.сколько осталось метров обоев?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1 м= 100 см ⇒ 10м 50см=1 050 см 1) 1 050·8=8 400 (см) или 84 (м) - обоев всего. 2) (м) - обоев истратили. 3) 84-63=21 (м) - обоев осталось.II способ:примем общее количество обоев за 1 целое 1) (часть) - обоев осталась. 2) (рулона) - обоев осталось. 1 м= 100 см ⇒ 10м 50см=1 050 см 3) 2·1 050=2 100 (см) или 21 (м) - обоев осталось.III способ:1) (рулонов) - обоев истратили. 2) 8-6=2 (рулонов) - обоев осталось. 1 м= 100 см ⇒ 10м 50см=1 050 см 3) 2·1 050=2 100 (см) или 21 (м) - обоев осталось. Ответ: остался 21 метр обоев.
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