А в действительных причастиях это как? например: деревья, растущие в саду? и их с??фикс

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Действительные причастия - это те, где действие создается самим объектом. Да, растущие -это действительное причастие настоящего времени. Это они что-то делают, а не с ними что-то делают. Суффикс ущ. Могут быть также суффиксы ющ, ащ, ящ (играющий, летящий, кричащий), а также вш у действительных причастий прошедшего времени (делавший, бегавший)