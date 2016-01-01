Разделите отрезок, длиной 60 см, на две части, пропорциональные числам 2 и 4
Алгебра
Разделите отрезок, длиной 60 см, на две части, пропорциональные числам 2 и 4
Ответ(ы):
Гость:
Может быть 30 и 30 числа
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