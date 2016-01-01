По окружности записаны 2016 чисел. Каждое из этих чисел равно модулю разности двух чисел , стоящих после него по часовой стрелке. Сумма всех чисел равна 1344. Найти сумму квадратов этих чисел.

Математика
По окружности записаны 2016 чисел. Каждое из этих чисел равно модулю разности двух чисел , стоящих после него по часовой стрелке. Сумма всех чисел равна 1344. Найти сумму квадратов этих чисел.
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