Какие птицы спят в воздухе

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Черные стрижи и альбатросы. Одни из самых быстрых птиц на свете это стрижи. Они развивают скорость до 140-160 км в час, летают стремительно и вертко, делая при повороте крутые виражи. На земле же они совсем беспомощны, они даже не могут взлететь с земли, потому что длинные крылья стрижей ударяются о землю. Чтобы подняться в воздух, им необходимо возвышение, трамплин. Стрижи первые два-три года своей жизни проводят в непрерывном полёте, пока им не придёт время выводить птенцов, это настоящие "дети воздуха". В воздухе они даже отыскивают строительный материал и подстилку для гнезда: пух, поднятые ветром сухие травинки. В полёте стрижи едят и пьют. Пища этих птиц - мелкие насекомые, так называемый воздушный планктон, который водится высоко в небе. После того, как стрижи станут старше, часто они вылетают стаей "на ночь глядя" в открытое море и проводят там всю ночь. А ночью они как раз и отдыхают высоко в небе, скользя по восходящим потокам тёплого воздуха. альбатрос или, как называют ее моряки - скиталец морей. У неё самый большой размах крыльев, он достигает 3,7 м. Альбатрос проводит над водой по 5-6 лет, а спит в это время на гребне волн. Вопрос о том, как птицы спят в полёте, интересен и учёным. Так учёные наблюдали за поведением аистов при их миграции. На груди у них устанавливали чувствительные приборы, которые показали, что аисты тоже спят в полёте. Правда, сон их не долог: всего 10-15 минут. Но этого времени, оказывается, достаточно для восстановления сил. Чтобы не сбиться в пути, дремлющие аисты пристраиваются в середине клина и летят на слух, ориентируясь по крикам своих бодрствующих собратьев. Потом происходит "смена караула", ряды стаи перестраиваются, и следующая партия погружается в сон. Вот почему за время многонедельного перелёта остановки на отдых у птиц очень короткие.