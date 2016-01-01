Как сделать напольную поилку для птиц

Физика
Как сделать напольную поилку для птиц
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Ты возьми или бутылку пласмасовую или дерево если бутылка на кришке нику на дерево цеплять дырка и там еда а деревьную ты знаешь
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