Сейчас отцу 34 года а сыну 11 лет. через сколько лет возраст отца будет в 2 раза больш?? возраста сына?

Математика

Сейчас отцу 34 года а сыну 11 лет. через сколько лет возраст отца будет в 2 раза больш?? возраста сына?

Автор: Гость