Человек на которого хочу быт похожим
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Человек на которого хочу быт похожим
Ответ(ы):
Гость:
Я хочу быть похожим на юрия гагарина, великого летчика, который внес большой вклад в науку и оставил свой след в истории, он был первым человеком который полетел в космос. коротко и ясно
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