Помогите перевести предложение: Я повела свои прошлые каникулы у бабушки в дере??не
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Помогите перевести предложение: Я повела свои прошлые каникулы у бабушки в дере??не
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