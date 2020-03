Вставьте пропущенные глаголы: was,were,did,could. 1)the boy looked at his sister s prisent. But he ______ not take any sweet 2)Miss Chatter _______ not write the letter ysterday ,She ______ too busy 3) ______ you play this ...

Английский язык

Вставьте пропущенные глаголы: was,were,did,could. 1)the boy looked at his sister s prisent. But he ______ not take any sweet 2)Miss Chatter _______ not write the letter ysterday ,She ______ too busy 3) ______ you play this computer game ysterday? No,we ______ not. We ______ in the zoo. 4) ______ you at home two hours ago? Yes,I ______. 5) I ______ not dive last summer . now i can.

