Номер 4 1) 2) 3) 4) помагите оддам 20 баллов за ответ

Английский язык
Номер 4 1) 2) 3) 4) помагите оддам 20 баллов за ответ
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1. Ron is not driving his old car. Ron is driving his new car. а в остальных также подставляй слова!
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