Как называли простой народ в Аттике?
История
Как называли простой народ в Аттике?
Ответ(ы):
Гость:
Они назывались Автохтоны....................
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