Главные члены предложения.Тепловоз дает свисток-прибывает поезд в срок.
Русский язык
Главные члены предложения.Тепловоз дает свисток-прибывает поезд в срок.
Ответ(ы):
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Тепловоз - подлежащее, дает - сказуемое; поезд - подлежащее, прибывает - сказуемое.
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