Марфологический разбор в окно

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Окно-существительное общее грамматическое значение -предмет Начальная форма-окно Винительный падеж Средний род Неодушевленное Нарицательное Второе склонение Единственное число Синтаксическая роль(смотри по предложению) -или подлежащее или дополнение