Марфологический разбор в окно

Математика
Марфологический разбор в окно
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Окно-существительное  общее грамматическое значение -предмет Начальная форма-окно Винительный падеж Средний род Неодушевленное  Нарицательное Второе склонение Единственное число Синтаксическая роль(смотри по предложению) -или подлежащее или дополнение   
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Помогите написать сочинение о лучшем друге.Помогите пожалуйста
Ответить
Математика
Было 30 улей по 36 кг мёда и 20 улей по 42 кг мёда сколько всего мёда было
Ответить
Русский язык
Главные члены предложения.Тепловоз дает свисток-прибывает поезд в срок.
Ответить
Биология
У спекотну погоду поту виділяється більше,ніж сечі,а в холодному-навпаки.Як можна пояснити таку закономірність?
Ответить
Русский язык
Сколько букв и звуков в слове вечер
Ответить