Марфологический разбор в окно
Математика
Марфологический разбор в окно
Ответ(ы):
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Окно-существительное общее грамматическое значение -предмет Начальная форма-окно Винительный падеж Средний род Неодушевленное Нарицательное Второе склонение Единственное число Синтаксическая роль(смотри по предложению) -или подлежащее или дополнение
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