Составить текст на тему ветер 5 - 7 предложений с причастными оборотами и прилагательн

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Составить текст на тему ветер 5 - 7 предложений с причастными оборотами и прилагательн
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