Биология составить 10-ть пищевых цепей. Выбрать любой биоценоз и описать его. Помогите. 30 баллов

Биология
Биология составить 10-ть пищевых цепей. Выбрать любой биоценоз и описать его. Помогите. 30 баллов
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Гость:
Трава червяк  птица    трава тля комар
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