Даны два прямоугольника с равными периметрами .первый прямоугольник имеет длину 12см , ширина 7см.ширина второго прямоугольника равна 5см. найдите длину второго прямоугольника

Математика

Даны два прямоугольника с равными периметрами .первый прямоугольник имеет длину 12см , ширина 7см.ширина второго прямоугольника равна 5см. найдите длину второго прямоугольника

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