Даны два прямоугольника с равными периметрами .первый прямоугольник имеет длину 12см , ширина 7см.ширина второго прямоугольника равна 5см. найдите длину второго прямоугольника
Математика
Даны два прямоугольника с равными периметрами .первый прямоугольник имеет длину 12см , ширина 7см.ширина второго прямоугольника равна 5см. найдите длину второго прямоугольника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)(12+7)*2=38 2)38-(5*2)=28 3)28:2=14
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