Даны химические символы элементов и указана их валентность. Составьте соответствующие химические формулы: LiO, BaO, PO, SnO, KO, PH, MnO, FeO, BO, HS, NO, CrCl. ПЖ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Химия
Даны химические символы элементов и указана их валентность. Составьте соответствующие химические формулы: LiO, BaO, PO, SnO, KO, PH, MnO, FeO, BO, HS, NO, CrCl. ПЖ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Li2OBaOP2O5, P2O3SnO2K2OPH3MnO2FeO, Fe2O3B2O3H2SNO, NO2, N2O5, N2OCrCl3
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