Даны координаты вершин треугольника ABC:A(-6;1),B(2;4),C(2;-2). Докажите, что треугольник ABC равнобедреный, и найдите высоту треугольника, проведёной из вершины А
Математика
Даны координаты вершин треугольника ABC:A(-6;1),B(2;4),C(2;-2). Докажите, что треугольник ABC равнобедреный, и найдите высоту треугольника, проведёной из вершины А
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чертеж во вложении. Из него следует, что: ВС - основание треугольника=2+4=6 Высота h спускается из вершины А и делит основание пополам : 1/2h=2+1=3 1/2h=4-1=3 - (все согласно координатам), Значит треугольник равнобедренный h=6+2=8
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