Даны множества: А=(10),В=(10,15),С=(5,10,15,),D=(5,10,15,20.)поставте вместо многоточия знак включе??ия так чтобы получилось верное утверждение : а)А...D; б)А...В; в)С...А; г)С..В.
Математика
Даны множества: А=(10),В=(10,15),С=(5,10,15,),D=(5,10,15,20.)поставте вместо многоточия знак включе??ия так чтобы получилось верное утверждение : а)А...D; б)А...В; в)С...А; г)С..В.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) A⊂D б) A⊂B в) C⊃A г) C⊃B
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