Масса 20 литров молока равна 20,6 кг.Какова масса 50 литров молока?
Математика
Масса 20 литров молока равна 20,6 кг.Какова масса 50 литров молока?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Составим пропорцию 20л это 20,6кг , а 50л это Хкг ; Х = 50л * 20,6кг : 20л =51,5кг. Ответ : 50л молока = 51,5кг.
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