Масса 20 литров молока равна 20,6 кг.Какова масса 50 литров молока?

Математика
Масса 20 литров молока равна 20,6 кг.Какова масса 50 литров молока?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Составим пропорцию 20л это 20,6кг , а  50л это Хкг  ; Х = 50л * 20,6кг : 20л =51,5кг.                                                                                               Ответ : 50л молока = 51,5кг.
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