Заменяя местоимение подходящими по смыслу словами. когда-то и где-то какой-то там кто-то на что-то задумал залезть но есть у чего-то не то чтобы что-то но что-то такое, что есть. поэтому кто-то свалился ч чего-то,...

Русский язык
Заменяя местоимение подходящими по смыслу словами. когда-то и где-то какой-то там кто-то на что-то задумал залезть но есть у чего-то не то чтобы что-то но что-то такое, что есть. поэтому кто-то свалился ч чего-то, как только.... залез на него
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Недавно мальчик известный борец на гроб задумал залезть, но есть у гроба неточтобы дверь,но очень белая дверь,поэтому мальчик свалился со гроба,открытым мертвецом.
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