Что озночает пословица Клевать носом

Русский язык
Что озночает пословица Клевать носом
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Клевать носом- значит засыпать,дремать.
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