Три предложпрям вопросительные, три отрицания , три утвердительных предложения в Present Perfect Continuous. Срочно надо!!!

Английский язык
Три предложпрям вопросительные, три отрицания , три утвердительных предложения в Present Perfect Continuous. Срочно надо!!!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Present Continuous + She is reading a book right now. - He is not going for a walk now. ? What are they doing?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
1.Чи могла бути створена така скульптура як "Дискобол", у країнах давнього сходу?чо??у? 2.Чому греки прагнули зображувати людину фізично досконал...
Ответить
Математика
Sin 3x = -1/2 Решите уравнение
Ответить
Русский язык
5 фразеологизмов на букву "ч"
Ответить
Русский язык
Укажи падеж прилагательных, выдели в них окончания. в старом доме, у дальнего озер??...
Ответить
Математика
Килограмм кофе стоит 600 руб.;5 кг кофе стоит столько же сколько 10 кг чая какова цена 1 кг чая. реши задачу 2-мя способами.
Ответить