Три предложпрям вопросительные, три отрицания , три утвердительных предложения в Present Perfect Continuous. Срочно надо!!!
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Три предложпрям вопросительные, три отрицания , три утвердительных предложения в Present Perfect Continuous. Срочно надо!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Present Continuous + She is reading a book right now. - He is not going for a walk now. ? What are they doing?
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